Сосновский район, Челябинская область, , 16:45 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области арестовали водителя машины Ssang Yong, устроившего смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Перед судом Investments.academic.ru

Гражданину вменили нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Под стражу его отправили пока на два месяца.

Авария произошла 5 сентября. Водитель 1983 года рождения не справился с управлением и врезался в автомашину «Тойота». Женщина 1994 года рождения и девочка 2014 года рождения получили травмы. Женщина позднее скончалась.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Ssan Yong, является иностранным гражданином. А в момент совершения ДТП он был пьян.