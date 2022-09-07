Краснокутский район, Саратовская область, 7 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Утром 7 сентября в городе Красный Кут Саратовской области в дорожной аварии пострадали пять человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на въезде в город. В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе двое детей (9 и 15 лет). Пострадавших доставили в больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, автомобиль с тремя подростками перевернулся в Саратовской области. Авария произошла 21 августа на первом километре дороги от Ивантеевки в сторону поселка Мирный.

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