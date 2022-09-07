Рига, 7 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Единственный производитель твердого сыра в Латвии Limbazu siers остановил свою деятельность на неопределенный срок. Об этом сообщил местный портал lsm. lv.

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Причина — резко возросшие издержки, а также высокая закупочная цена молока и рост цен на энергоносители и газ. Как сложится дальнейшая судьба предприятия, сказать сложно, считает глава Центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

По его словам, молочная отрасль страны до сих пор не получила от правительства никакой поддержки, пытаясь самостоятельно решить серьезные проблемы. Накануне стало известно, что неплатежеспособным было признано молочное предприятие Elpa.

«Тот факт, что только одна компания признана неплатежеспособной, показывает силу отрасли и ее способность выживать. Но вопрос в том, как долго, потому что еще ничего не закончилось», — заявил Шолкс.

Limbazu siers на рынке твердых сыров прибалтийского региона более 20 лет. Годовая производственная мощность предприятия составляла 2500 тонн сыра. Продукция экспортировалась в Эстонию, Литву, Польшу, Германию, Италию, Нидерланды.