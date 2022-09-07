Белград, 7 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Раз европейцы не хотят понять, что на Россию бесполезно давить, остаётся готовиться к суровой зиме, заявил 7 сентября сербский президент Александр Вучич по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Комментируя заявление российского президента Владимира Путина об энергетическом кризисе в ЕС, вызванном антироссийскими санкциями, сербский лидер сказал, что грядущая зима «для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы».

Отметив, что у ЕС, по-видимому, нет стремления искать решения и что «все ожидают поражения противника, а не компромисса», Вучич добавил: «Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путём, то нам остаётся только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на ВЭФ заявил, что Россия ничего будет поставлять на экспорт, «если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим».