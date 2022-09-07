Владимир, 7 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Нормализация пожарной обстановки позволяет отменить особый противопожарный режим во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Ограничение, введённое 13 августа, будет снято с 8 сентября. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Авдеев.

Между тем, с 18 апреля по 18 октября в области официально действует пожароопасный сезон. В это время запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигать мусор в лесу и на торфяных месторождениях, под запретом также сельскохозяйственные палы сухой травы.