Донецк, , 16:40 — REGNUM Российский актёр Иван Охлобыстин планирует снять документальную картину о жителях ДНР. Об этом 7 сентября сообщило ТАСС.

Глава районной администрации Любовь Сурова и актер Иван Охлобыстин Страница в Facebook Любовь Суровой

По словам артиста, он восхищён мужеством жителей ДНР, именно поэтому решил снять фильм об их жизни. Охлобыстин также отметил, что выход картины состоится в конце 2022 или начале 2023 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Иван Охлобыстин посетил Донецк. В рамках визита актёр пообщался с военными корреспондентами и фотокорреспондентами ДНР, а также пожелал здоровья местным жителям.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Иван Охлобыстин приехал в Донецк