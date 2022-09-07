Вологда, 7 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Суд Вологды вынес обвинительный приговор двум организаторам религиозной секты «Свидетели Иеговы"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

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По данным ведомства, с 2017 по 2019 года обвиняемые организовали запрещенную деятельность в Вологде и собирали деньги для функционирования организации.

«При этом злоумышленники принимали меры конспирации для сокрытия своей деятельности. В частности, они организовали хранение религиозной литературы и служебной информации в электронном виде в удаленном доступе, лично выступали на встречах посредством видео-конференц связи, побуждая граждан к разрыву родственных и семейных отношений с лицами, не являющимися последователями учения секты, призывая к отказу от медицинского вмешательства, от признания государственных органов, от прохождения военной службы», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела было проведено 13 обысков и 10 судебных экспертиз. Объем дела превысил 20 томов.

Приговором суда фигуранты признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации, им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и четырех лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму задержали членов запрещённой секты.