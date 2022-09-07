Рига, , 16:37 — REGNUM

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

В Латвии активно обсуждается вопрос об экспроприации доли российского ГАО «Газпрома» в крупнейшем газовом АО страны «Латвийский газ» (Latvijas Gаze). Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews, который напомнил, что «Газпрому» принадлежат 34% акций.

Возможность поглощения латвийским государством частной компании, принадлежащей иностранным инвесторам, оценил партнер компании Sorainen, присяжный адвокат Валтс Неретс.

Юрист заметил, что в настоящее время двусторонние соглашения о защите инвестиций России с другими странами Евросоюза больше не действуют, а у Латвии никогда и не было такого договора. Поэтому в случае возникновения спора вопрос будет решаться в латвийском суде по экономическим делам, а не в международном арбитражном суде.

На вопрос, может ли государство правомерно национализировать вложения российских инвесторов в Латвии, Неретс отметил, что это «допускается только в определенных случаях на основании закона и за справедливую компенсацию».

BaltNews считает, что в Латвии могут принять любой закон, если он направлен против России, — было бы желание. Выполнять обязательства по отношению к России там не считают нужным, а в выплату компенсаций тоже особо не верится, отметили в издании.