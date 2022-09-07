Нижний Новгород, , 16:35 — REGNUM Ни один из корпусов «Школы 800» — инновационного образовательного центра в Нижнем Новгороде, создание которого приурочено к 800-летнего юбилея города, не успеют достроить до конца 2022 года. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Строительство

В ведомстве отмечают, что «реальный темп работ не дает оснований рассчитывать на открытие корпусов «Школы 800» в текущем году».

Причиной задержки власти называют многочисленные нарушения и недоработки, которые подрядчик обязан исправлять, что приводит к переносу сроков сдачи учебного заведения в эксплуатацию.

ИА REGNUM напоминает, что образовательный комплекс «Школа 800» рассчитан на 4 550 человек и будет состоять из трёх учебных корпусов, расположенных в трёх районах Нижнего Новгорода, а также центра дополнительного образования в городе Бор.

Отметим, что в ранее нижегородские власти предполагали, что корпус «Школе 800» в Верхних Печерах будет полностью готов к 1 июля 2022 года, а начать обучение детей в образовательном учреждении планировалось с 1 сентября 2022 года.