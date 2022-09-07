Лондон, 7 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $90 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 7 сентября.

Schmucki Нефть

По состоянию на 16:20 мск, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,2% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $89,89 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил меньше $90 в начале февраля текущего года.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 3,4% — до $83,88 за баррель.