Салехард, 7 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. При переселении на Ямал с 2023 года государственную поддержку получат не только безработные, но и соискатели работы без этого статуса. Переезд и трудоустройство, как и прежде, будет проходить через службы занятости населения, уточняют в пресс-службе главы ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

Центры занятости подберут подходящее рабочее место на Ямале и при необходимости возместят расходы на всех членов семьи на оплату проезда и провоз багажа к месту будущего трудоустройства. Таким образом затраты на переезд в арктический регион компенсируются полностью.

Кроме того, бюджетники на Ямале с 1 января 2020 года получают «северные» надбавки с первого дня работы. Это способствует привлечению в Ямало-Ненецкий автономный округ учителей, медиков, работников культуры. Молодые специалисты получают «подъемные» в размере 100 тысяч рублей.

В регионе действуют программы для ликвидации дефицита медицинских кадров — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Врачи, нужные Ямалу». Медики первичного звена обеспечиваются служебным жильем, которое можно оформить в собственность после 10 лет работы в медучреждении. Всего по программе новые квартиры получат порядка 560 специалистов.

Отмечается, что на Ямале сейчас открыто более 19 тысяч вакансий. Требуются водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, медики и специалисты в сфере услуг.