Токио, , 16:30 — REGNUM В возрасте 68 лет умер японский режиссёр Масахиро Кобаяси. Об этом 7 июля сообщило издание Variety.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным источника, постановщик умер от рака толстой кишки 20 августа 2022 года, однако о его кончине стало известно лишь сейчас. Отмечается, что с заболеванием Кобаяси боролся последние несколько лет.

Напомним, режиссёрским дебютом Масахиро Кобаяси в полнометражном кино стал фильм «Время закрытия», выпущенный в 1996 году. Кобаяси также снял такие картины, как «Совершенная грусть», «Идущий по снегу», «Сыщик», «Возрождение», «Травля» и «Японская трагедия».

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