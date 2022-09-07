Париж, 7 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В преддверии зимы, которая обещает быть очень напряженной, пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран отказался от идеи об обязательных мерах по снижению потребления электроэнергии в часы пик, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Коллективного разума достаточно», — заверил официальный представитель правительства Франции.

Исполнительная власть представила два законопроекта совету министров. Власти надеются сплотить правые силы против левых. С двумя законопроектами Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн вступают в трудный период начала пятилетнего срока в отсутствие абсолютного большинства в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что санкции против России «эффективны».