Симферополь, , 16:28 — REGNUM Заработная плата сотрудникам ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет выплачиваться в полном объёме, несмотря на простой. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 7 сентября по итогам встречи с генеральным директором предприятия Александром Кузнецовым.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объёме», — написал Аксёнов.

Глава региона также добавил, что компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам «Черноморнефтегаза» направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 и 26 июня ВСУ нанесло удары по платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море, пострадали три человек, семь — пропали без вести.

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