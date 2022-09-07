Москва, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об этом российский лидер сообщил 7 сентября в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу. С председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде в Узбекистане», — сказал Владимир Путин.

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