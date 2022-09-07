Путин заявил о возможности встречи с Си Цзиньпином в Самарканде
Владивосток, 7 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об этом российский лидер сообщил 7 сентября в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу. С председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде в Узбекистане», — сказал Владимир Путин.