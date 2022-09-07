Ферзиково, Калужская область, 7 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В калужском посёлке Ферзиково активисты Народного фронта выявили опасные недостатки на недавно построенной детской площадке на улице Красноцветова у дома № 48. Об этом 7 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

onf.ru/region/kalugskaya_obl На новой детской площадке посёлка Ферзикова активисты нашли опасные недостатки

Вместе с главой администрации Ферзиково активисты осмотрели 14 объектов благоустройства на новых детских игровых комплексах в посёлке. Установка детских игровых объектов завершена, но заказчик ещё не провёл итоговую приёмку площадки. Подрядчик допустил ошибки в строительстве. Поэтому эксплуатировать детское оборудование — рискованно. Однако местные жители уже активно пользуются качелями и горками, хотя некоторые игровые конструкции закреплены непрочно. Представители Народного фронта попросили администрацию посёлка ограничить доступ к эксплуатации игрового оборудования и обязать подрядчика провести восстановительные работы.

«Работы по благоустройству выполнялись разными подрядчиками с разным результатом. Контракты еще не исполнены, и в таком виде принимать их нельзя. Мы обратились к заказчику с просьбой собрать комиссию, оценить качество выполненных работ и ограничить доступ к опасным конструкциям», — отметил Дмитрий Афанасьев.