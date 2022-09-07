Белград, , 16:50 — REGNUM Предстоящая зима для Европы будет весьма холодной, но следующая вообще будет полярной. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 7 сентября в Белграде во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции.

Холодно

«Эта зима для всех нас будет очень холодной, но следующая для всей Европы будет полярной. Мне кажется, что никто не желает, чтобы конфликт (на территории б. УССР — ИА REGNUM) разрешился. Я боюсь, что все ожидают поражения той или другой стороны и никто не идет на компромисс. Если кто-то думает, что просто победить Россию на поле боя, тогда нам просто остается хорошо подготовиться и к холодной, и к полярной зиме», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что страны инициативы «Открытые Балканы» — Сербия, Албания и Северная Македония планируют направить совместное письмо руководству ЕС и попросить его помочь им решить вопрос импорта электроэнергии.

Вучич прокомментировал пять мер для выхода из энергетического кризиса, которые подготовил Евросоюз. Вучич подсчитал четыре из них весьма разумными, в то время как пятую меру, подразумевающую ограничение стоимости русского газа, назвал «непонятной».

По словам Вучича, лучше всего было бы, если бы военные действия на территории б. УССР прекратились и, если бы конфликтующие стороны попытались найти компромиссное решение.

«Но я не думаю, что это возможно», — отметил президент Сербии.

Напомним, что ранее власти Европейского союза заявили о намерении ограничить цену на российский природный газ до €50 за мегаватт-час.