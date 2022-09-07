Белград, 7 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Предстоящая зима для Европы будет весьма холодной, но следующая вообще будет полярной. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 7 сентября в Белграде во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции.

Холодно

«Эта зима для всех нас будет очень холодной, но следующая для всей Европы будет полярной. Мне кажется, что никто не желает, чтобы конфликт (на территории б. УССР — ИА REGNUM) разрешился. Я боюсь, что все ожидают поражения той или другой стороны и никто не идет на компромисс. Если кто-то думает, что просто победить Россию на поле боя, тогда нам просто остается хорошо подготовиться и к холодной, и к полярной зиме», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что страны инициативы «Открытые Балканы» — Сербия, Албания и Северная Македония планируют направить совместное письмо руководству ЕС и попросить его помочь им решить вопрос импорта электроэнергии.

Вучич прокомментировал пять мер для выхода из энергетического кризиса, которые подготовил Евросоюз. Вучич посчитал четыре из них весьма разумными, в то время как пятую меру, подразумевающую ограничение стоимости русского газа, назвал «непонятной».

По словам Вучича, лучше всего было бы, если бы военные действия на территории б. УССР прекратились и если бы конфликтующие стороны попытались найти компромиссное решение.

«Но я не думаю, что это возможно», — отметил президент Сербии.

Напомним, что ранее власти Европейского союза заявили о намерении ограничить цену на российский природный газ до €50 за мегаватт⋅час.