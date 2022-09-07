Белград, , 16:28 — REGNUM Негодное оружие поставляют западные страны ВСУ, заявил 7 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

Посредник Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, с Запада звучат громкие слова о вооружении киевского режима. На практике же ВСУ передают металлолом.

Напомним, Турция выступает посредником в сделке по зерну: договорённость с Россией по разблокировке вывоза зерна и удобрений с территории б. УССР была заключена в Стамбуле в конце июля.

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