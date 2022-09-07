Белград, 7 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Негодное оружие поставляют западные страны ВСУ, заявил 7 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посредник Эрдоган

По его словам, с Запада звучат громкие слова о вооружении киевского режима. На практике же ВСУ передают металлолом.

Напомним, Турция выступает посредником в сделке по зерну: договорённость с Россией по разблокировке вывоза зерна и удобрений с территории бывш. УССР была заключена в Стамбуле в конце июля.