Москва, , 16:30 — REGNUM Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 7 сентября доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о локализации природных пожаров в регионе.

Авиатехника на ликвидации пожаров в Рязанской области Телеграм-канал Павла Малкова

Глава области прибыл в Москву с рабочей поездкой. По словам Павла Малкова, открытого горения нигде нет, пожар полностью локализован, в течение одного-двух дней можно будет заявить о его полной ликвидации. Спасателям приходилось работать в условиях сильной жары и ветра.

«Справиться удалось благодаря и вниманию президента РФ, и поддержке федеральных министерств, ведомств, правительства РФ и правительства Москвы. МЧС очень эффективно организовал защиту населённых пунктов, а Авиалесохрана — вообще спецназ по тушению лесов», — уточнил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в Рязанской области начались в начале августа, к ликвидации привлекалось более девяти тысяч человек и свыше 10 единиц авиации.