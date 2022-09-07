Москва, 7 сентября 2022, 16:30 — REGNUM Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 7 сентября доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о локализации природных пожаров в регионе.
Глава области прибыл в Москву с рабочей поездкой. По словам Павла Малкова, открытого горения нигде нет, пожар полностью локализован, в течение одного-двух дней можно будет заявить о его полной ликвидации. Спасателям приходилось работать в условиях сильной жары и ветра.
Как сообщало ИА REGNUM, пожары в Рязанской области начались в начале августа, к ликвидации привлекалось более девяти тысяч человек и свыше 10 единиц авиации.