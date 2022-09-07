* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. После захвата власти в Афганистане движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввело строгие ограничения в отношении афганских женщин и, согласно отчёту Организации Объединённых Наций, приняла политику «постепенного исключения женщин из жизни общества». Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

(сс) ArmyAmber Афганистан

На днях глава отдела анализа и исследований Верховного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в афганских судах «нет необходимости в женщинах-судьях».

Жёсткая политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин привела к тому, что движение столкнулось с давлением со стороны международного сообщества, а обеспечение прав и свобод женщин стало одним из основных условий признания странами мира правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и продолжения сотрудничества с ним.

Но радикалы ещё не готовы скорректировать или изменить свою строгую политику в отношении афганских женщин и обеспечить их основные права, такие как право на работу и образование. Помимо этого «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с каждым днём вводит всё больше ограничений на присутствие и деятельность женщин в обществе.

Жизнь общества без женщин

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняло множество шагов для постепенного исключения женщин из жизни афганского общества и сделала «гендерную сегрегацию» принципом регулирования социальных проблем.

Однако наиболее важными шагами, предпринятыми талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в направлении постепенного удаления женщин из жизни общества и лишения их основных прав, являются закрытие школ для учащихся старше шестого класса, увольнение женщин из государственных учреждений, введение жёстких ограничений на работу женщин-журналистов, введение ограничений на передвижение женщин внутри страны и за её пределами.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, уже почти год ученицам старше шестого класса отказывают в праве ходить в школу и получать образование. До сих пор «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не представил никакой объективной причины запрета на учебу старшеклассниц.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили всех женщин-служащих из государственных учреждений, за исключением министерств здравоохранения и образования, и оставили их в абсолютной неопределённости. Например, министерство финансов объявило, что служащие-женщины должны определить родственников-мужчин, чтобы они приходили в офис и выполняли их обязанности.

Введение жёстких ограничений на работу женщин-журналистов — ещё один шаг, предпринятый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях постепенного исключения женщин из жизни афганского общества.

После захвата власти движение запретило многим женщинам работать журналистами и заставило женщин-ведущих на частном телевидении носить чёрные маски во время телепрограмм.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ввели строгие ограничения на поездки женщин внутри страны и за её пределы и не позволяют женщинам путешествовать без махрама. Некоторое время назад радикалы запретили учебную поездку нескольких студенток Американского университета в Афганистане из-за отсутствия шариатского махрама, и они поставили этих студенток в ситуацию, когда они могут потерять возможность продолжить образование.

Кроме того, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также наложил строгие ограничения на студенток и заставил их носить чёрную и длинную арабскую одежду и маски для лица, чтобы их лица были закрыты, за исключением глаз.

Ряд женщин-активисток интерпретировали политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин как «гендерный апартеид» и говорят, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боится присутствия женщин в обществе и по этой причине лишил их многих основных прав.

Утверждение о некомпетентности женщин в судебных делах

Хезбалла Ибрахими, глава отдела анализа и исследований Верховного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции 4 сентября, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ощущает потребности в женщинах-судьях.

«Мы не ощущаем нужды в них и не понимаем необходимости того, чтобы женщины-судьи выполняли обязанности в судах», — указал он.

Этот член Верховного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что судьи-женщины при предыдущем режиме «не обладали достаточными познаниями в юриспруденции и принципах шариата и не могли решать дела людей на основе ханафитской юриспруденции».

Между тем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отмечают, что в прежней системе Афганистана женщины назначались судьями в судах на основании их юридических знаний и имели присутствие в афганских судах.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), утверждая, что судьи-женщины «некомпетентны» в вопросах юриспруденции, в свою очередь иногда назначает судьями неграмотных мужчин.

Помимо увольнения женщин из судебных органов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также преследовали судей-женщин, и многие из них бежали из страны, а некоторым пришлось выбираться из Афганистана тайно, опасаясь ареста и пыток со стороны властей.