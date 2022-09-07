7 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны используют вывезенное с бывш. УССР зерно, дабы удовлетворить свой внутренний спрос.

Анна Царькова, , 16:50 — REGNUM Западные страны используют вывезенное с бывш. УССР зерно, дабы удовлетворить свой внутренний спрос. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер подчеркнул, что всего лишь два из 87 кораблей были загружены зерном, предназначенным для развивающихся стран.

«Только два из 87. На них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия из 2 млн тонн. Это всего 3%… Как страны Европы действовали как колонизаторы, так и действуют сейчас», — отметил российский лидер.

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Заявление российского лидера обсудили в социальных сетях. Многих участников обсуждения вовсе не удивил поступок западных стран. Иные также в связи с этим добавили, что не стоит продлевать договоренности с Западом.

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«Мне очень интересно, что по этому поводу думают и говорят теперь те самые беднейшие страны, которые были предлогом? И как теперь поменяется геополитический расклад в той же Африке?» — задался вопросом Евгений Б.

«А чего можно было ожидать от ворюг?» — спросил Дмитрий К.

«Ну, значит, можно уверенно говорить, что сделка зерновая продлена не будет», — написал Роман Ц.

«Однозначно [нужно] слать Европу подальше! Не заслуживает ни доверия, ни понимания, ни сочувствия!» — пишет Elena K.

«Хватит прогибаться под ЕС — они позиционируют себя как враги России», — призвал Петр С.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852

«Зато как Европа кричала со всех утюгов о грозящем голоде африканского народа!..» — напомнила Raviya.

«Чтобы потом в бедные страны продать, всё же понятно…» — прокомментировал «Я».

«А кто-то сомневался, что будет именно так? Чтобы колонизаторы захотели накормить колонии? Когда такое было? Вывезти всё подчистую из колоний — вот их задача», — прокомментировала Анна Ф.

«Обман — это принцип западных стран…» — отреагировал Владимир А.

«Грабь награбленное!» — с сарказмом комментирует заявление Путина Елена И.

«Пускай ждут мигрантов в гости!» — написал Сергей К.

«Своё забрали. Зря они, что ли, столько денег и оружия… [дали киевскому режиму]», — отметил Egor L.

«Лицемерные лжецы и ворюги», — не выдержала Тамара Р.

«Ждите гостей из Африки!..» — не без сарказма добавил Андрей Д.

«Разумеется, заберут себе. В качестве платы за оружие», — отреагировала Елена.

«Каждый раз надеяться, что вор и бандит сдержит данное вам слово? Надежда умирает последней», — пишет Tatiana P.

«Мы соблюдаем правила с шулерами, а потом постоянно удивляемся, как это так — они постоянно обманывают», — подытожил А. М.