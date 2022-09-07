Симферополь, 7 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Стоимость газа для жителей Крыма останется неизменной в течение двух лет, сообщил в телеграм-канале 7 сентября глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«По согласованию с правительством РФ стоимость газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации «Черноморнефтегазу» выделены по поручению президента», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Аксёнов заверил, что никакой угрозы для прохождения отопительного сезона в Крыму нет, до 13 сентября хранилища будут заполнены на 100%.