Брюссель, 7 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Приостановить с 12 сентября действие соглашения об упрощении визового режима с РФ официально предлагает Европейская комиссии, сообщается 7 сентября на её сайте.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

Если эта мера будет введена, то визы подорожают и усложнится процедура их получения гражданами России. За визу в этом случае нужно будет платить €80, а не €35, как это было до сих пор.

Кроме того, будет увеличено время, в течение которого принимается решение о возможности выдачи виз — до 15 дней (с десяти). Увеличится и список необходимых документов.

Осложнится возможность многократного въезда гражданина России в шенгенскую зону. Однако ряду категорий визы будут давать на прежних условиях: в том числе те, у кого в ЕС живут члены семьи.