Чебоксары, 7 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Россия — это хлебосольная страна, гостей тут встречать умеют, поэтому пока на Западе придерживаются политики «запрещать и не пущать, наша страна готова развивать туризм» и принимать иностранцев. Но нужно помнить о последствиях тем, кто «с мечом к нам придёт». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов, комментируя поручение президента Владимира Путина о либерализации визового режима для иностранцев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Политик подчеркнул, что Россия — хлебосольная страна.

«Всех друзей, которые захотят к нам приехать, примут с распростёртыми объятиями. Тем более, что в самой большой в мире стране есть посмотреть, тут многое и для нас самих, жителей России, неизведанного. Поэтому на туризме при должной подаче и инфраструктуре можно заработать. Ну а Европа, которая решила идти путём визового запрета, пусть подумает, много ли она выиграет от этого? Я думаю, что проиграет, так как туристы из России составляли немалую долю общего турпотока. И не факт, что для России такая агрессивная западная политика пойдёт во вред», — сказал Владислав Солдатов.

Он также отметил, что гостям в России рады, а вот участь тех, «кто с мечом к нам придёт», незавидна:

«Что касается стран Прибалтики, которые действуют по принципу «запрещать и не пущать», это те же желания больших европейских государства. Они просто лают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит оценить возможность ввести безвизовый режим для иностранных туристов. 7 сентября на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сотрудники министерства начали работу над упрощением механизма выдачи виз иностранным туристам.

Подробнее: МИД РФ работает над упрощённым механизмом выдачи виз иностранным туристам