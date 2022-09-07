Пока Запад «лает из-за шенгена», РФ открывает границы для туризма — депутат
Чебоксары, 7 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Россия — это хлебосольная страна, гостей тут встречать умеют, поэтому пока на Западе придерживаются политики «запрещать и не пущать, наша страна готова развивать туризм» и принимать иностранцев. Но нужно помнить о последствиях тем, кто «с мечом к нам придёт». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов, комментируя поручение президента Владимира Путина о либерализации визового режима для иностранцев.
Политик подчеркнул, что Россия — хлебосольная страна.
Он также отметил, что гостям в России рады, а вот участь тех, «кто с мечом к нам придёт», незавидна:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит оценить возможность ввести безвизовый режим для иностранных туристов. 7 сентября на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сотрудники министерства начали работу над упрощением механизма выдачи виз иностранным туристам.
Подробнее: МИД РФ работает над упрощённым механизмом выдачи виз иностранным туристам