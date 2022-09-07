7 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили «закупку» Россией северокорейского оружия, посмеявшись над тем, что Ким Чен Ын разбогатеет от этой сделки.

Валерий Ходячий, , 17:05 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что Россия «миллионами» закупает у КНДР снаряды и ракеты из-за трудностей со снабжением своей армии в условиях санкций, вызвали в интернет-пространстве Южной Кореи волну негодования и рассуждений по поводу того, что ситуация на территории [б. УССР] становится оружейным противостоянием Южной и Северной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские издания отмечают, что глобальные санкции серьёзно ограничили для России возможности поставок. В связи с этим Москве пришлось обратиться за помощью к «государствам-изгоям».

«Есть признаки того, что Россия связалась с КНДР по поводу боеприпасов», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Подробности о содержании и сроках поставок, объёмах партий не раскрываются. Однако в Пентагоне подчеркнули, что данное обращение показывает, насколько «плоха» ситуация в России.

Также сообщается, что в августе текущего года Россия якобы импортировала из Ирана военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), однако, как сообщается, он оказался неисправным.

Позднее координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не имеют доказательств того, что Россия получила какие-либо боеприпасы из КНДР для использования в спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

«Покупать в КНДР то, что можно дешевле приобрести в Китае?» — вопрошает ssyo***.

«По иронии судьбы ситуация [в б. УССР] заставит Южную и Северную Корею продавать своё оружие», — высказывает свою точку зрения kskg***.

«Это правда, что киевский режим уступает, однако все эти события становятся для [б. УССР] более выгодными, так как поддерживают США», — считает roma***.

«Если бы они действительно обратились к КНДР за помощью, то ещё больше стран захотели бы помочь киевскому режиму», — предполагает sang***.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это можно рассматривать как войну оружия между Югом и Севером», — смеется kblu***.

«Упреждающий удар в студию!» — требует pkmi***.

«Слушайте, а может КНДР послала туда под видом рабочих войска? Возможно, Москва запросила у северокорейской стороны военной помощи, так как у них свои ресурсы закончились? Может, Пхеньян пообещал прислать людей в обмен на предметы первой необходимости, такие как мука, а также предметы роскоши и какие-нибудь технологии?» — задается вопросами jt05***.

«Это очень удивительно, чтобы у России да закончилось оружие?» — недоумевает iloa***.

«Разве помощь КНДР России не является нарушением санкций ООН?» — интересуется jsh5***.

«О, если у КНДР будет меньше оружия, мы сможем тогда напасть на неё и поглотить?» — мечтает raph***.

«Не думал, что Россия может докатиться до этого», — пишет chkw***.

«Похоже, даже Россия с недоверием относится к качеству северокорейских «продуктов»», — смеется trav***.

«Если Россия закупает северокорейские ракеты и отправляет их на территорию [б. УССР] вместе с северокорейскими военными, то по такой же логике киевский режим может закупать оружие и привозить вояк из любой страны», — отмечает larg***.

«О, выходит, они решили поучаствовать не только во Вьетнамской войне, но и в спецоперации России?» — интересуется jadi***.

«Это прекрасная возможность для Ким Чен Ына заработать денег и показать всему миру превосходство северокорейского оружия», — троллит hsj8***.

«Хотите сказать, что стране, которая входит в топ-2 по военной мощи в мире, не хватает оружия?!» — недоумевает shak***.