Нальчик, , 16:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечена попытка убийства. В его организации подозревают сотрудника одного из исправительных учреждений. Он пытался нанять осужденного для совершения убийства своего коллеги, с которым у него не сложились отношения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на организацию убийства по найму. Из подробностей его расследования известно, что в июне 2022 года подозреваемый разработал план организации убийства. Он предложил осуждённому, отбывавшему наказание в колонии, помочь с исполнителями преступления.

Было предложено оказать помощь в досрочном освобождении осужденного якобы по причине болезни, в свою очередь тот должен был помочь найти исполнителей убийства. Сотрудник управления исполнения наказания передал фотографию жертвы, указал место жительства и сведения о его автомобиле. Но осужденный не стал помогать в совершении преступления и обратился к правоохранителям.

«Под контролем сотрудников УФСБ России по КБР осуществлялось дальнейшее общение организатора и исполнителя планируемого убийства, в частности, были зафиксированы передача денег и выбор способа убийства», — говорится в сообщении СК по региону.

Напомним, ранее в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника медицинского подразделения одной из колоний, который совершил служебный подлог.

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