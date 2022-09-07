Москва, , 16:13 — REGNUM Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 15:25 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,57%, до $92,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«В первой половине дня котировки подверглись новой атаке «медведей», ожидающих ужесточения монетарной политики в США и еврозоне.

Однако рынок нефти наблюдает весьма самостоятельную политику ОПЕК+ и готовность его участников ограничивать добычу, если мировые цены пойдут на спад.

В свете этого сейчас весьма вероятно, что от уровня $92 за баррель рынок начнет новую волну восстановления», — полагает эксперт.

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