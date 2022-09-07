Москва, , 16:10 — REGNUM Критериям нуждаемости нет места в области поддержки безработных, убежден глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина разработали новую модель выплат пособий взамен нынешней «устаревшей». Там предлагают выплачивать пособия не всем зарегистрированным безработным, а лишь тем, чьи семьи признаны малоимущими.

«Критериям нуждаемости нет места там, где речь идёт о локомативах экономики — а работающие граждане, даже оказавшись в трудной жизненной ситуации, остаются этими локомотивами», — отметил Нилов в телеграм-канале.

По его мнению, задача государства, с одной стороны, обеспечивать процесс непрерывной занятости, с другой стороны, поддержка безработных (вне зависимости от доходов их семей) и помощь в их трудоустройстве.

Раньше безработица входила в систему социального страхования, напомнил парламентарий.

«Но возврат к этому сулит нагрузку на работодателей: потребуются дополнительные взносы. Кроме того, выплаты по безработице и так крайне низкие. Для многих — это аргумент против того, чтобы вставать на учёт в центрах занятости», — указал глава комитета Госдумы.

При этом возможность получать пособие по безработице никак не коррелирует с уровнем дохода гражданина, констатировал он.

«Помощь от государства получает каждый, кто встаёт на учёт в центре занятости как безработный. Это действующее федеральное законодательство. И всяческие исследования здесь — всего лишь информационный шум», — резюмировал Нилов.

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