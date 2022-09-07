Москва, , 16:10 — REGNUM Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,25%, торгуясь по 61,08 рубля. Евро теряет 0,1%, отступая до 60,35 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Курс рубля к евро фактически остается на уровнях середины вчерашних торгов, доллар смог закрепиться на новом рубеже 61 рублей за доллар.

Впрочем, учитывая ожидания повышения ставок ФРС США и Евроценетробанка и снижения ставки ЦБ РФ, надо отметить, что рубль выглядит сильно.

Особенно в свете того, что иностранным инвесторам из дружественных стран планируется восстановить доступ к торгам.

Видимо, участники рынка не ожидают массированных продаж по текущим ценам и наоборот, рассчитывают, что иностранцы пожелают нарастить портфели по нынешним ценам.

В свете этого есть основания ожидать возвращения курса доллара к отметке 60 рублей», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль дешевеет шестой день подряд