Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Суд решил поместить под стражу на время следствия Полину Левцову, пытавшуюся зарезать в торгово-развлекательном комплексе на севере Санкт-Петербурга сына своего бывшего возлюбленного. Об этом сообщили 7 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Полина Левцова в суде Объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 5 сентября 25-летняя Левцова, находясь в подсобном помещении третьего этажа ТЦ «Гранд Каньон», по мотивам личной неприязни решила убить 24-летнего предпринимателя, сына своего бывшего возлюбленного.

Вооружившись ножом, девушка подкараулила жертву в подсобном помещении, напала со спины и нанесла жертве не менее одного удара ножом в поясницу. Довести дело до убийства женщина не смогла, так как потерпевший оказал активное сопротивление, кроме того, ему на помощь пришли блюстители порядка. На место по тревоге прибыл наряд Росгвардии, задержавший нападавшую.

«Левцова задержана в порядке ст.91 УПК РФ, ей было предъявлено обвинение, вину признала полностью»,— добавили в ОПС. Женщина обвиняется в покушении на убийство с использованием оружия, ей грозит длительный срок заключения.

Выборгский районный суд Петербурга избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2022 года.

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