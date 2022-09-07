Джакарта, , 16:07 — REGNUM Учебно-тренировочный самолет, принадлежащий Индонезии, затонул на глубине 10-15 метров в проливе Мадура, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Положение самолета было определено на основе данных гидролокатора.

«Действительно, изображение на гидролокаторе — это всего лишь силуэт. Форма самолета все еще видна на глубине 10-15 метров», — заявил контр-адмирал Двика Тьяхджа Сетиаван в Джакарте.

Поисково-спасательная группа ВМФ Индонезии пытается как можно скорее перейти к этапу эвакуации. Двух пилотов самолета до сих пор не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, учебно-тренировочный самолет ВМС Индонезии потерпел крушение в водах пролива Мадура.

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