Потерпевший крушение самолет в Индонезии обнаружили на глубине 10-15 метров
Джакарта, 7 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет, принадлежащий Индонезии, затонул на глубине 10-15 метров в проливе Мадура, сообщает Kompas.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Индонезии
Положение самолета было определено на основе данных гидролокатора.
«Действительно, изображение на гидролокаторе — это всего лишь силуэт. Форма самолета все еще видна на глубине 10-15 метров», — заявил контр-адмирал Двика Тьяхджа Сетиаван в Джакарте.
Поисково-спасательная группа ВМФ Индонезии пытается как можно скорее перейти к этапу эвакуации. Двух пилотов самолета до сих пор не нашли.
Как сообщало ИА REGNUM, учебно-тренировочный самолет ВМС Индонезии потерпел крушение в водах пролива Мадура.