* запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» заявила, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно нападало на хазарейцев и другие религиозные меньшинства в их мечетях, храмах, школах и на рабочих местах в Афганистане, но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сделал для защиты этих общин. С августа 2021 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за 13 смертоносных атак на хазарейцев и участвовало как минимум в трёх других нападениях. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В результате этих нападений погибли и были ранены по меньшей мере 700 человек.

Растущее давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на СМИ, особенно в провинциях, означает, что, вероятно, имело место гораздо больше нападений, о которых не сообщалось.

Согласно отчёту Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), недавние нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на шиитские собрания в Кабуле привели к гибели и ранению более 120 человек.

«Хьюман Райтс Вотч» пишет, что хазарейцы — это этническая группа преимущественно шиитского вероисповедания, которая более века сталкивалась с дискриминацией и злоупотреблениями со стороны сменявших друг друга афганских правительств.

В 1990-е годы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследовали и убивали шиитов. С возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти хазарейцы всё больше беспокоятся о своей безопасности и задаются вопросом »Защитят ли их власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или нет?»

Член хазарейской общины в провинции Бамиан говорит: »Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не любили хазарейцев. В предыдущий раз, когда они были у власти, они убили многих из нас».