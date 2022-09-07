Симферополь, 7 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Отопительному сезону в Крыму ничего не угрожает, он пройдёт в штатном режиме. Об этом 7 сентября сообщил в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов по результатам встречи с генеральным директором ГУП РК «Черноморнефтегаз» Александром Кузнецовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Несмотря на приостановку работы на трех шельфовых платформах, предприятие готово и дальше обеспечивать жителей Крыма природным газом», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что в крымских хранилищах находится 1 млрд 308 млн кубических метров газа, что составляет 98% от объема. До 13 сентября хранилище будет заполнено полностью.

«Несмотря на все сложности, отопительный сезон в республике пройдет в штатном режиме, крымчанам ничего не угрожает», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 и 26 июня ВСУ нанесло удары по платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море. Ранее предприятие сообщало, что закачка газа идёт в штатном режиме.