Пенза, 7 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. С 30 до 35 лет увеличен возрастной ценз для депутатов молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе 54-й сессии, 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Молодежь на защите климата

В положение о молодежном парламенте внесены изменения, согласно которым вводится рейтинговая система деятельности каждого депутата. Не реже двух раз в год предложения о ротации будут направляться на рассмотрение Попечительского совета. В молодежном парламенте несколько лет действует кадровый резерв, активисты теперь смогут войти в его состав.

Численность Попечительского совета снижена с 10 до семи человек.

Спикер регионального парламента Валерий Лидин отметил, что «увеличивается роль Попечительского совета в координации деятельности молодежного парламента. Члены совета вправе вносить депутату Законодательного собрания Пензенской области предложения о ротации делегированного им члена молодежного парламента».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил молодым парламентариям в регионах активнее участвовать в анализе правоприменительной практики и поиске эффективных решений.

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