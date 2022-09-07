Тутаев, Ярославская область, 7 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Отопление в районах Ярославской области будут включать с 8 сентября, как и в столице региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что отопительный сезон начнётся 8 сентября объявили не только в Ярославле, но и в ряде районов области. Посты о начале включения отопления с завтрашнего дня уже опубликованы в группах администрации Заволжского сельского поселения, администрации Мышкина и личной странице главы администрации Тутаевского района Дмитрия Юнусова.

Напомним, не ждать нормативной температуры для включения отопления в домах, решил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, первый объявивший о подготовке «пуска тепла» раньше срока.