Валуйский район, Белгородская область, 7 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Хлеб с символами специальной военной операции выпекает для российских солдат жительница села Ватутино Белгородской области, сообщает 7 сентября администрация Валуйского городского округа.

Пресс-служба администрации Валуйского городского округа Хлеб для участников спецоперации

Елена Ярошевская переехала в Россию в 2014 году из посёлка Горловка Донецкой Народной Республики. После начала спецоперации женщина решила поддержать российских солдат и стал печь хлеб с символами «Z», «V» и «O». Ежедневно она выпекает порядка 70 буханок.

«Сколько было эмоций, слёз радости, когда началась спецоперация. Мы ждали этого восемь лет. И как я не могу не помочь ребятам, я не могу пройти мимо этого. Хлеб сначала выпекала для своей семьи в домашней хлебопечке. Но потом поняла, что могу это делать для солдат, чтоб поддержать их своей заботой, чтобы ребята знали — мы с ними», — рассказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в приграничных районах Белгородской области развёрнуты стационарные «солдатские привалы», на которых волонтёры готовят еду для участников спецоперации.