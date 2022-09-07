Москва, 7 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Одной из причин схлопывания советского авиастроения, которое было одним из мировых лидеров, стало то, что в постпернестроечные годы западные производители смогли вытеснить отечественные самолеты с рынка, предлагая свои, часто даже подержанные машины, на весьма привлекательных условиях в лизинг, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

(сс) Falcon® Photography Самолет

«При этом международные соглашения, в том числе и в рамках ВТО, запрещали России стимулировать собственных производителей.

Дополнительным фактором прессинга стали принятые в Европе и США нормы по выбросам и шуму, сразу ограничившие возможность применения российских самолетов.

Это нельзя назвать честной конкуренцией, поскольку и американское и европейское авиастроение в свое время развивались именно за счет государственных заказов и льгот, Но российской стороне приходилось мириться с этими условиями потому, что был необходим доступ на западные рынки.

Сегодня же все позитивные стимулы Запада свелись к нулю, более того, доступ российских компаний к поставкам западных самолетов искусственно ограничен. Это развязывает правительству РФ руки для стимулирования собственного производства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ростех» на полях ВЭФ-2022 подписал 7 сентября с «Аэрофлотом» крупнейший контракт на поставку 339 самолётов.

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