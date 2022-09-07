Белград, 7 сентября 2022, 16:03 — REGNUM Пока Запад действует против России, он не добьётся успеха, заявил 7 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.
Назвав западные действия против России политикой провокаций, Эрдоган сказал, что пока она будет осуществляться, никаких результатов Западу не достичь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Эрдоганом Вучич заявил, что рассчитывает купить у Турции беспилотники Bayraktar и не пожалеет средств.
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