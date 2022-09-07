Белград, , 16:03 — REGNUM Пока Запад действует против России, он не добьётся успеха, заявил 7 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Назвав западные действия против России политикой провокаций, Эрдоган сказал, что пока она будет осуществляться, никаких результатов Западу не достичь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Эрдоганом Вучич заявил, что рассчитывает купить у Турции беспилотники Bayraktar и не пожалеет средств.

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