Москва, , 16:00 — REGNUM Изначально «зерновая сделка» была не более чем медийным событием. Реально Россия никак не угрожала экспорту продовольствия из б. УССР, да и его значимость для мирового рынка была явно преувеличен, заявил корреспонденту ИА REGNUM ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

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«Выходу судов препятствовали установленные киевским режимом мины, и, кстати, мешают до сих пор, поскольку установлены они были небрежно — уже несколько судов на них подорвались.

Более того, возможности Запада воспрепятствовать российскому экспорту продовольствия, основной объем которого направлен в страны, не поддержавшие санкции и не проходит через европейские порты.

Но в данном случае наши дипломаты не стали занимать жесткую позицию, приняв западный нарратив. Это позволило навязать ООН условия, которые они заведомо не могли выполнить.

Теперь это дает возможность предъявлять ООН претензии, и, более того, вполне официально закрыть проход судам из портов б. УССР и обратно именно под предлогом того, что ООН и Запад не выполняют свою часть договоренностей.

Можно считать реальным достижением нашего МИД, поскольку это позволяет не объявляя войны блокировать порты б. УССР, в том числе и для судов, перевозящих вооружения», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может отказаться от продуктовой сделки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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