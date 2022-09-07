Ереван, , 16:00 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Армении не вели обстрелов по азербайджанской гражданской технике возле границы. Об этом 7 сентября заявили в пресс-службе минобороны Армении.

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«Очередной дезинформацией является заявление минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении гражданского экскаватора», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что ситуация на границе с Азербайджаном якобы сохраняется относительно стабильной и контролируется армянской стороной.

Ранее в Баку обвинили Ереван в обстрелах по азербайджанским позициям в первой половине дня 7 сентября. Якобы под обстрелы попала гражданская техника, которая прокладывает дорогу для военных нужд. Сообщается, что пострадавших, а также повреждений техники нет.

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