Магнитогорск, Челябинская область, , 16:00 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области бывшего главного бухгалтера одного из местных учреждений осудили за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Находясь в такой должности, женщина начисляла себе повышенную заработную плату, а также формировала недостоверные реестры и платёжные поручения на оплату труда сотрудников, которые затем предоставляла для оплаты. А впоследствии излишне перечисленные суммы гражданка переводила на свои банковские счета и обналичивала.

Всего таким способом она похитила более 2,7 млн рублей. В суде дама признала вину. Суд учёл явку с повинной, частичное возмещение ущерба и смягчающие вину обстоятельства и назначил ей четыре года условно с таким же испытательным сроком.

Также в полном объёме были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего. Приговор уже вступил в законную силу.