Махачкала, 7 сентября 2022, 15:58 — REGNUM В Дагестане нарастили мощность автопарка системы здравоохранения. Власти региона закупили 112 автомобилей для поликлиник и для скорой помощи, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
В минздраве отметили, что ранее поступившие в Дагестан 177 транспортных средств существенно помогли в решении задач, стоявших перед системой здравоохранения в период пандемии. С учетом того, что множество населенных пунктов республики находится в труднодоступных районах, наличие достаточного количества автотранспорта является «одним из главных условий улучшения доступности медицинской помощи», отметила министр здравоохранения Татьяна Беляева.
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