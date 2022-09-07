Махачкала, 7 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Дагестане нарастили мощность автопарка системы здравоохранения. Власти региона закупили 112 автомобилей для поликлиник и для скорой помощи, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Медицинская помощь

«Министерством здравоохранения РД по программе модернизации первичного звена здравоохранения закуплена 91 автомашина в качестве санитарного автотранспорта для поликлиник и больниц Дагестана. Кроме того, при поддержке руководства республики приобретен ещё 21 специализированный автомобиль скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В минздраве отметили, что ранее поступившие в Дагестан 177 транспортных средств существенно помогли в решении задач, стоявших перед системой здравоохранения в период пандемии. С учетом того, что множество населенных пунктов республики находится в труднодоступных районах, наличие достаточного количества автотранспорта является «одним из главных условий улучшения доступности медицинской помощи», отметила министр здравоохранения Татьяна Беляева.