Москва, 7 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Прозападная политика ООН и МАГАТЭ подтверждает необходимость создания новых международных структур безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Сделка под эгидой ООН по вывозу зерна из портов бывш. УССР и приезд инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС стали фарсом и прикрытием для продвижения интересов западных стран, отметил Миронов.

«Такой способ решения глобальных проблем ни России, ни другим заинтересованным в безопасном развитии странам не нужен. А значит, нужны новые эффективные международные механизмы и структуры, например, на основе БРИКС и G20 — без учета полностью скомпрометировавшей себя G7», — считает парламентарий.

Работа займет не один год, согласен депутат Госдумы, но как ООН была создана после победы над нацизмом, так и создание новых структур неизбежно после победы над неонацизмом [в б. УССР] и их западными покровителями.