Мелитополь, Бывш. УССР, , 16:01 — REGNUM Вынужденная остановка Запорожской АЭС (ЗАЭС) вполне вероятна в условиях регулярных обстрелов со стороны киевских боевиков. Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил 7 сентября в эфире телеканала «Соловьев Live».

Запорожская АЭС Министерство обороны России

«С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа её будет невозможна в таких условиях», — сказал Балицкий.

Скорее всего, по его словам, придётся перейти на работу дизель-генераторов. Пока окончательно вопрос не решён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области заявили о массированном обстреле Энергодара со стороны ВСУ. Мощность шестого энергоблока ЗАЭС снижена, город обесточен.

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