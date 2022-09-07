* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:55 — REGNUM Смертоносные нападения на хазарейцев-шиитов Афганистана продолжались весь прошедший год при власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего погибло и ранено большое количество людей. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как структура, ответственная за безопасность афганских граждан, не смогли её обеспечить. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» в своём последнем отчёте по Афганистану заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «потерпели неудачу» в обеспечении безопасности религиозных меньшинств, особенно хазарейцев-шиитов.

Согласно этому отчёту, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно нападало на хазарейцев и другие религиозные меньшинства в их мечетях, храмах, школах и на рабочих местах, но власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии защитить их от взрывов террористов-смертников и других нападений или предоставить медицинскую и другую необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Эксперт организации Фереште Аббаси заявила, что «чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не защищают религиозные меньшинства от нападений, могут быть замешаны в этих тяжких преступлениях».

В отчёте «Хьюман Райтс Вотч» говорится, что неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность и заботу о жертвах террористических атак привела к увеличению ущерба, нанесенного этими атаками.

Смертоносные нападения на хазарейцев

По данным «Хьюман Райтс Вотч», с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года, группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за 13 нападений на хазарейцев в Афганистане и была связана с тремя другими нападениями.

Международная организация заявила, что в результате этих нападений были убиты и ранены не менее 700 человек, а из-за давления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на СМИ, особенно в провинциях, есть вероятность того, что о других нападениях на хазарейцев просто не сообщалось.

Террористические атаки против хазарейцев за последний год совершались в основном в религиозных и образовательных учреждениях, и все жертвы были гражданскими лицами, детьми и женщинами.

19 апреля текущего года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало школу «Абдул Рахим Шахид» в районе Даште-Барчи на западе Кабула, в результате нападения были убиты 20 учеников и учителей. Но в то же время Мохаммад Мохаккек, один из лидеров хазарейцев, заявил, что, согласно имеющейся у него статистике, в результате нападения 126 человек погибли и 73 получили ранения.

Ещё одно из самых смертоносных нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на хазарейцев произошло 21 апреля в городе Мазари-Шарифе на севере Афганистана, когда были совершены теракты в мечети во время молитвы. 31 человек погиб и 87 получили ранения в результате взрыва бомбы в мечети «Се Дукан».

Кроме того, 27 апреля неизвестные вооружённые лица убили пятерых хазарейцев на дороге к угольной шахте «Дарайе-Суф» в провинции Саманган, а на следующий день при взрыве в городе Мазари-Шарифе девять хазарейцев были убиты и 13 ранены.

Также в священном для шиитов месяце Мухаррам (август) началась новая волна терактов против хазарейцев-шиитов, и, согласно отчёту ООН, в этих нападениях погибли и получили ранения 120 человек.

Кроме того, имели место и другие смертоносные нападения на хазарейцев в разных провинциях Афганистана, из-за давления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на СМИ и журналистов и их обструкции, во многих случаях точное число жертв терактов против хазарейцев не было опубликовано.

Афганистан U.S. National Archives

Неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность хазарейцев-шиитов

В своём отчете «Хьюман Райтс Вотч» назвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неспособным обеспечить безопасность хазарейцев и оказать помощь пострадавшим от террористических актов.

Кроме того, в организации подняли вопрос о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут быть «соучастниками» целенаправленных нападений на хазарейских шиитов. Это первый случай, когда международная организация косвенно обвиняет радикалов в причастности к террористическим атакам против хазарейцев.

Более того, предыдущее правительство Афганистана обвиняло талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в организации терактов против хазарейцев с целью «внести раскол» в афганское общество и считало эту группировку ответственной за все убийства хазарейцев в Афганистане.

За прошедший год, в связи с продолжением «точечных» и «систематических» терактов против хазарейцев в Афганистане, неоднократно поднимался вопрос о возможной причастности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к этим атакам. Кроме того, радикалы неоднократно демонстрировали, что им «наплевать» на безопасность хазарецев. Среди прочего, во время церемоний Мухаррама, пока теракты не вызвали широкую критику, Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обращал никакого внимания на безопасность верующих.

Помимо того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обеспечили безопасность хазарейцев в прошедшем году, они продолжали оказывать на них политическое и военное давление.

Убийство 12 хазарейцев в провинции Дайкунди в центре Афганистана в первые месяцы господства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и принудительное переселение сотен семей из уезда Пату этой провинции стали началом давления на хазарейцев.

После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели масштабную операцию в уезде Балхаб провинции Сарипуль против отколовшегося от них хазарейского командира, что привело к гибели десятков мирных жителей и перемещению 27 000 хазарейцев.

Кроме того, каждый день публикуются сообщения о продолжающемся давлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на хазарейцев: арестах, пытках и штрафах под разными предлогами, то под предлогом хранения оружия, то по бездоказательным заявлениям кочевников-пуштунов о преступлениях, совершенных неизвестно кем много лет назад.